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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İstanbul'da Kastamonulularla buluştu

YAŞAM Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İstanbul’da Kastamonulularla buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz Kastamonu Buluşması'na katılarak açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Murat Kurum'um İBB adaylığı için konuşurken "Kurum, şimdi İstanbul için, İstanbul'un geleceği için talip." dedi.

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