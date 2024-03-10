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Sarıyer’de motosiklet alev topuna döndü: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Sarıyer’de motosiklet alev topuna döndü: 2 yaralı

Sarıyer’de motosikletle ticari taksi bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrularak alev alırken, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

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