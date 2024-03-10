İzmir’de kardeşleri ayıran skuter kazasında çarpıcı rapor! Kırmızı ışık ve hız detayı...

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Çocukların babası Gökhan Sönmez (47), "Maalesef sürücü hiçbir şekilde kavşağa gelirken hızını kesmiyor. Hatta bazı görgü şahitleri, aracın çok aşırı hızlı olduğunu söylüyor. Güvenlik kamerasında da her şey çok net bir şekilde görülüyor. O gece büyük ihtimalle şoför, önüne bakmıyor. Çocukların çarpma anından sonraki fırlama mesafeleri ortada. Adli Tıp, bunu zaten doğrulayacaktır. Tedavisi süren diğer evladımızın da durumu kritik. Sürücü hiçbir şey yokmuş gibi sabah elini kolunu sallayarak okuluna gitmek istiyor. Elektronik kelepçeye de itiraz ediyor. Bu konuya katkı sağlayabilecek herkesin davaya müdahale olmasını istiyorum. Şahitlik yapmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

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