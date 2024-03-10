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Bayrampaşa'da mahalleli ile hurdacılar arasındaki kavga kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Bayrampaşa’da mahalleli ile hurdacılar arasındaki kavga kamerada

Bayrampaşa’da kentsel dönüşüme giren binanın demirlerini toplayan hurdacılar ile mahalleli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tahta ve sopaların havada uçuştu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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