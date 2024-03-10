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Pendik'te ilk teravih namazı çocuklarla kılındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Pendik’te ilk teravih namazı çocuklarla kılındı

Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı çocuklarla birlikte kılındı. Hz. Ömer Camisi Müezzini İbrahim Aslan, geçen yıl başlatılan "Çocuklu Teravih" programını bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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