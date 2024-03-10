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Kayseri'de çocuğun telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Kayseri’de çocuğun telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir çocuğun cep telefonunun gasbedildiği bilgisi üzerine inceleme başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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