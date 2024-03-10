11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de düzensiz göçmenler yakalandı

İzmir'de düzensiz göçmenler yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
ABONE OL
İzmir’de düzensiz göçmenler yakalandı

İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde, 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA