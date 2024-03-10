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Feci kaza kamerada!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Feci kaza kamerada!

Bakırköy’de, arkasında oturan arkadaşıyla hızla ilerleyen motosikletli, durağın önünde bekleyen taksiye çarptı. Kaza nedeni ile savrulan iki kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsünün 1.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

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