Kuyumcuda 250 bin TL’lik soygun! Olaydan önce böyle keşif yapmışlar! Yer: İstanbul Küçükçekmece

Küçükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın alarak kaçan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin soygundan önce kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anlara dair görüntüler ortaya çıktı.



Olay, dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. Silahlı 3 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girmiş, 250 bin lira değerindeki altınları alarak kaçmıştı.