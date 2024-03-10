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Kuyumcuda 250 bin TL'lik soygun! Olaydan önce böyle keşif yapmışlar! Yer: İstanbul Küçükçekmece

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Kuyumcuda 250 bin TL’lik soygun! Olaydan önce böyle keşif yapmışlar! Yer: İstanbul Küçükçekmece

İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın çalarak kayıplara karışan 2 şahsın soygundan önce kuyumcunun etrafında keşif yaptıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın alarak kaçan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin soygundan önce kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anlara dair görüntüler ortaya çıktı.


Olay, dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. Silahlı 3 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girmiş, 250 bin lira değerindeki altınları alarak kaçmıştı.

Soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

SOYGUNDAN ÖNCE KEŞİF YAPTILAR
250 bin lira değerinde altını alarak kayıplara karışan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin saat 11.00 sıralarında kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde, şüphelilerin soygundan önce eldivenli ve cerrahi maskeli bir şekilde yan yana kuyumcunun etrafında gezdikleri görüldü.

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