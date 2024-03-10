Kuyumcuda 250 bin TL'lik soygun! Olaydan önce böyle keşif yapmışlar! Yer: İstanbul Küçükçekmece
İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın çalarak kayıplara karışan 2 şahsın soygundan önce kuyumcunun etrafında keşif yaptıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Küçükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın alarak kaçan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin soygundan önce kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. Silahlı 3 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girmiş, 250 bin lira değerindeki altınları alarak kaçmıştı.
Soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
SOYGUNDAN ÖNCE KEŞİF YAPTILAR
250 bin lira değerinde altını alarak kayıplara karışan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin saat 11.00 sıralarında kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!
- Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
- 2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!
- 2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Eskişehir, Gaziantep, Hatay İftar ve Sahur Saatleri
- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Denizli, Diyarbakır, Erzurum İftar ve Sahur Saatleri!
- 2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Aydın, Balıkesir, Bursa İftar ve Sahur Saatleri
- Dedektif Gözlerinizi Test Edin: İki Benzer Ağacı Bulabilecek Misin?
- Ayak Sağlığınız için Alüminyum Folyo Mucizesi: İşte Yapmanız Gerekenler
- Altın Fiyatları Kapalıçarşı'yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş'ten Son Tahmin
- Kireç ve Pas Kabusu Bitti! 🧼 1 Bardakla Çamaşır Makineniz 45 Yıl Çalışacak
- Merih Demiral'dan Transfer Bombası: Sağ Gösterip Sol Vurdu!
- Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 💸 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı