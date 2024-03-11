Pendik'te park halindeki kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti
YAŞAM ahaber.com.tr
Pendik, D-100 Karayolu'nda iddiaya göre arıza yaptığı için park halinde bulunan kamyonete, motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Erol Gök(33) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Arslan yönetimindeki 34 VDG 23 plakalı kamyonet, Tuzla istikametine seyir halindeyken arıza yaptı.
Sürücüsünün yol kenarına park ettiği kamyonete ise Erol Gök'ün(33) kullandığı 34 GSE 464 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Erol Gök, çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sıkışarak hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayatını kaybeden sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın olduğu yerde bir süre inceleme yaptı. Polisin çalışmalarının ardından Erol Gök'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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