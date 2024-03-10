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Tekirdağ'da 1150 litre sahte içki ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Tekirdağ’da 1150 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 1150 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

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