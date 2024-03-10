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Ramazan ayının ilk iftarı yarın, ilk teravih bugün

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Ramazan ayının ilk iftarı yarın, ilk teravih bugün

"On bir ayın sultanı" Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak, yarın ilk iftar yapılacak. İlk teravih namazı da bugün ülke genelindeki camilerde kılınacak.

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