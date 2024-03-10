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Kadıköy'de silahlı kavgada kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Kadıköy’de silahlı kavgada kamerada

Kadıköy'de park halindeki araca yaslanan askeri personel, araç sahibi tarafından uyarılınca sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle askeri personel, belindeki silahını çıkararak rastgele ateş etti.

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