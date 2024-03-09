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Yerli Örümcek Adam ilgiyle karşılandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Yerli Örümcek Adam ilgiyle karşılandı

Örümcek Adam kostümüyle 81 ili gezme hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen 27 yaşındaki Ayaz Koç’un 25’inci durağı Samsun oldu. Örümcek Adam'a Samsunlular yoğun ilgi gösterirken, meşhur pidelerinden de tattırdılar.

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