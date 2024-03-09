2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!
Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir dönemdir. Oruç tutmak, ibadetlerini artırmak ve toplum içinde dayanışmayı güçlendirmek için fırsatlar sunar. Ancak oruç ibadeti, doğru vakitlerde tutulmalıdır. Bu nedenle imsakiyeler, sahur ve iftar vakitlerini belirlemek için önemlidir. İstanbul, Mersin ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan Müslümanlar için imsakiye, günlük yaşamlarını planlamalarına yardımcı olur. İşte 2024 Ramazan imsakiyesi...
Ramazan ayının gelişiyle birlikte, Müslümanlar için iftar ve sahur saatleri oldukça önemlidir. Bu dönemde imsakiyeler, sahur ve iftar vakitlerini belirleyerek topluma sunulur. İstanbul, Mersin ve İzmir gibi şehirlerde 2024 Ramazan ayının imsakiyesi yayınlandı ve vatandaşlara duyuruldu. İşte merak edilenler...
İSTANBUL'DA ORUÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?
|Tarihler/ Günler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|11 Mart Pazartesi
|05:51
|07:15
|13:19
|16:35
|19:13
|20:32
|2
|12 Mart Salı
|05:49
|07:14
|13:19
|16:36
|19:14
|20:33
|3
|13 Mart Çarşamba
|05:47
|07:12
|13:19
|16:37
|19:15
|20:34
|4
|14 Mart Perşembe
|05:46
|07:10
|13:18
|16:37
|19:16
|20:36
|5
|15 Mart Cuma
|05:44
|07:09
|13:18
|16:38
|19:17
|20:37
|6
|16 Mart Cumartesi
|05:42
|07:07
|13:18
|16:39
|19:19
|20:38
|7
|17 Mart Pazar
|05:40
|07:05
|13:17
|16:39
|19:20
|20:39
|8
|18 Mart Pazartesi
|05:39
|07:04
|13:17
|16:40
|19:21
|20:40
|9
|19 Mart Salı
|05:37
|07:02
|13:17
|16:40
|19:22
|20:41
|10
|20 Mart Çarşamba
|05:35
|07:00
|13:17
|16:41
|19:23
|20:43
ORUÇ VE İMSAK: MANEVİ VE ZAMANLAMA
Oruç, Farsça kökenli rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir ve Arapça'da savm veya sıyâm olarak geçer. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir.
İmsak, fıkıh terimi olarak ise imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bilinçli bir şekilde yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder. Bu terim, Arapça'da "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir.
Orucun asıl unsuru bu anlamda yatar. İmsak vakti ise, oruç yasaklarının başladığı zaman dilimini ifade eder. Bu zaman dilimi, tan yerinin ağarmasıyla başlar ve sahurun sona erip orucun başladığı vakittir.
İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği zaman dilimini ifade eder ve güneşin batmasıyla başlar. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de başlar. Gündüz ve gecenin belirgin olmadığı bölgelerde oruç süresi, en yakın normal bölgelere göre belirlenir.
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