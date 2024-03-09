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İstanbul Büyükçekmece'de otomobil fırına daldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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İstanbul Büyükçekmece’de otomobil fırına daldı

Büyükçekmece'de fırına gelen müşteri fren yerine gaz pedalına basınca otomobil iş yerine girdi.

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