10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta otomobil alevlere teslim oldu!

Tokat'ta otomobil alevlere teslim oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
ABONE OL
Tokat’ta otomobil alevlere teslim oldu!

Tokatta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Emniyet ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobil yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında, Tokat- Turhal karayolu Dimes mevkisinde meydana geldi. Turhal istikametine seyir halindeki 38 KM 332 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Ahmet Kara, motor kısmından yükselen alevleri fark ederek otomobili durdurdu.



Otomobilden inerek alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü başarılı olamadı. Yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA