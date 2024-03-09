Tokat'ta otomobil alevlere teslim oldu!
Tokatta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Emniyet ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobil yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın, saat 19.30 sıralarında, Tokat- Turhal karayolu Dimes mevkisinde meydana geldi. Turhal istikametine seyir halindeki 38 KM 332 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Ahmet Kara, motor kısmından yükselen alevleri fark ederek otomobili durdurdu.
Otomobilden inerek alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü başarılı olamadı. Yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!
- Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
- 2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!
- 2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Eskişehir, Gaziantep, Hatay İftar ve Sahur Saatleri
- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Denizli, Diyarbakır, Erzurum İftar ve Sahur Saatleri!
- 2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Aydın, Balıkesir, Bursa İftar ve Sahur Saatleri
- Dedektif Gözlerinizi Test Edin: İki Benzer Ağacı Bulabilecek Misin?
- Ayak Sağlığınız için Alüminyum Folyo Mucizesi: İşte Yapmanız Gerekenler
- Altın Fiyatları Kapalıçarşı'yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş'ten Son Tahmin
- Kireç ve Pas Kabusu Bitti! 🧼 1 Bardakla Çamaşır Makineniz 45 Yıl Çalışacak
- Merih Demiral'dan Transfer Bombası: Sağ Gösterip Sol Vurdu!
- Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 💸 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı