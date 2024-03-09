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Mardin'de feci kaza! Tır ile öğrenci servisinin çarpıştı: Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Mardin’de feci kaza! Tır ile öğrenci servisinin çarpıştı: Yaralılar var

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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