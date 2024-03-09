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Mardin’de korkutan yangın! Binada mahsur kaldılar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Mardin’de korkutan yangın! Binada mahsur kaldılar...

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 9 katlı bir binada yangın çıktı. Bina mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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