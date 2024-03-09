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Silahlı kuyumcu soygunu kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Silahlı kuyumcu soygunu kamerada

Küçükçekmece’de yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüpheli girdikleri kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın alarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşın ‘Polis’ diye bağırması üzerine panik yapan şahısların o anları ve kaçarken silahla etrafa rastgele ateş açtıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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