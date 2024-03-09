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İstanbul’da ATM’lerden hırsızları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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İstanbul’da ATM’lerden hırsızları kamerada

İstanbul’da bankalara ait ATM’lerin para yatırma ünitelerine zarar vererek içerisinde bulunan paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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