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Ortaköy'de restoranda yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Ortaköy’de restoranda yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika haberine göre Ortaköy'de bir restoranın çatısında yangın çıktı. Yangın boğazda bir çok noktadan görülürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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