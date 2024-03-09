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Bitlis'te katliam gibi olay! Evi basıp kaçırdığı kızın ailesini öldürdü...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Bitlis’te katliam gibi olay! Evi basıp kaçırdığı kızın ailesini öldürdü...

Bitlis'in Mutki ilçesinde evli olan Cihan Oral daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un ailesinin yaşadığı evi bastı. Oral, İnceyol'un babası ve ağabeyi öldürürken anne ise ağır yaralandı. İşte detaylar...

Bitlis'in Mutki ilçesinde evli Cihan Oral, daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un (27) evini bastı.

ANNESİ BABASI VE AĞABEYİNİ VURDU

Oral, uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol ile babası Musa (65) ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u (35) öldürdü, annesi Nermin İnceyol'u (54) ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, saat 03.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde oturan evli Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u kaçırdı.

AİLE BİREYLERİYLE TARTIŞTI

Ancak İnceyol ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi. Cihan Oral, uzun namlulu silahını da yanına alarak dün gece ilçeye geldi. Uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol'un evine giden Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip, dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u öldürdü, annesi Nermin İnceyol'u ise ağır yaraladı.Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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