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3.5 milyon TL’lik kuyumcu soygunu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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3.5 milyon TL’lik kuyumcu soygunu

Bursa’da kar maskeli ve eli silahlı iki şüpheli girdikleri kuyumcudan 3.5 milyon değerindeki bir yaklaşık buçuk kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

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