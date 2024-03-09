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Ataşehir'de yaşanan kazalar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Ataşehir’de yaşanan kazalar kamerada

Ataşehir'de sık sık trafik kazalarının yaşandığı dörtyol kavşağındaki ilginç kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

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