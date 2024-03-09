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Eyüpsultan’da tek tekerli tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Eyüpsultan’da tek tekerli tehlikeli yolculuğu kamerada

Eyüpsultan’da motosikletli bir sürücünün tek teker ile metrelerce ilerlerdi. Motorcunun kendi canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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