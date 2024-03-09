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Husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu

Tekirdağ’da bir kişinin sokak ortasında husumetlisinin kafasına taşla vurduğu anlar kameraya yansıdı.

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