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Kopan kolunu arkadaşı taşıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Kopan kolunu arkadaşı taşıdı

Van'ın İpekyolu ilçesinde ekmek fabrikasında makineyi temizleyen işçinin kolu koparken, kan donduran olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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