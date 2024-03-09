2024 Ramazan İmsakiyesi: Denizli, Diyarbakır, Erzurum İftar ve Sahur Saatleri!

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir dönemdir. Oruç tutmak, ibadetlerini artırmak ve toplum içinde dayanışmayı güçlendirmek için fırsatlar sunar. Ancak oruç ibadeti, doğru vakitlerde tutulmalıdır. Bu nedenle imsakiyeler, sahur ve iftar vakitlerini belirlemek için önemlidir. Denizli, Diyarbakır ve Erzurum gibi büyük şehirlerde yaşayan Müslümanlar için imsakiye, günlük yaşamlarını planlamalarına yardımcı olur. İşte 2024 Ramazan imsakiyesi...