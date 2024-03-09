2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Aydın, Balıkesir, Bursa İftar ve Sahur Saatleri

İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği zaman dilimini ifade eder ve güneşin batmasıyla başlar. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de başlar. Gündüz ve gecenin belirgin olmadığı bölgelerde oruç süresi, en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

