09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Aydın, Balıkesir, Bursa İftar ve Sahur Saatleri

2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Aydın, Balıkesir, Bursa İftar ve Sahur Saatleri

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024
ABONE OL
2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Aydın, Balıkesir, Bursa İftar ve Sahur Saatleri

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir dönemdir. Oruç tutmak, ibadetlerini artırmak ve toplum içinde dayanışmayı güçlendirmek için fırsatlar sunar. Ancak oruç ibadeti, doğru vakitlerde tutulmalıdır. Bu nedenle imsakiyeler, sahur ve iftar vakitlerini belirlemek için önemlidir. Aydın, Balıkesir ve Bursa gibi büyük şehirlerde yaşayan Müslümanlar için imsakiye, günlük yaşamlarını planlamalarına yardımcı olur. İşte 2024 Ramazan imsakiyesi...

Ramazan ayının gelişiyle birlikte, Müslümanlar için iftar ve sahur saatleri oldukça önemlidir. Bu dönemde imsakiyeler, sahur ve iftar vakitlerini belirleyerek topluma sunulur. Aydın, Balıkesir ve Bursa gibi şehirlerde 2024 Ramazan ayının imsakiyesi yayınlandı ve vatandaşlara duyuruldu. İşte merak edilenler...

BURSA'DA ORUÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 11 Mart Pazartesi 05:51 07:15 13:19 16:36 19:13 20:31
2 12 Mart Salı 05:50 07:13 13:19 16:36 19:14 20:32
3 13 Mart Çarşamba 05:48 07:11 13:18 16:37 19:15 20:33
4 14 Mart Perşembe 05:46 07:10 13:18 16:38 19:16 20:34
5 15 Mart Cuma 05:45 07:08 13:18 16:38 19:17 20:35
6 16 Mart Cumartesi 05:43 07:07 13:17 16:39 19:18 20:37
7 17 Mart Pazar 05:41 07:05 13:17 16:39 19:19 20:38
8 18 Mart Pazartesi 05:39 07:03 13:17 16:40 19:20 20:39
9 19 Mart Salı 05:38 07:02 13:17 16:40 19:21 20:40
10 20 Mart Çarşamba 05:36 07:00 13:16 16:41 19:22 20:41

İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

ORUÇ VE İMSAK: MANEVİ VE ZAMANLAMA

Oruç, Farsça kökenli rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir ve Arapça'da savm veya sıyâm olarak geçer. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir.

İmsak, fıkıh terimi olarak ise imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bilinçli bir şekilde yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder. Bu terim, Arapça'da "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir.

Orucun asıl unsuru bu anlamda yatar. İmsak vakti ise, oruç yasaklarının başladığı zaman dilimini ifade eder. Bu zaman dilimi, tan yerinin ağarmasıyla başlar ve sahurun sona erip orucun başladığı vakittir.

İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği zaman dilimini ifade eder ve güneşin batmasıyla başlar. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de başlar. Gündüz ve gecenin belirgin olmadığı bölgelerde oruç süresi, en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA