İstanbul’da akılalmaz vurgun! ’Yurt dışından uygun fiyata araç getiriyorum’ dedi milyonlarca lira dolandırdı

21 MİLYON AKTARDI

M.E.'nin güvenini kazanan Berke M. iki hafta sonra komşusu M.E.'yi arayarak geri kalan araçların yakın zamanda Türkiye'ye giriş yapacağını fiyatları sabitlemek için ödemenin yapılması gerektiğini söyledi. İlk aracın kendisine teslim edilmesi nedeniyle Berke M.'ye güven duyan M.E., 2 milyon 600 bin lirayı Berke M'nin hesabına, 18 Milyon 500 bin lirayı ise Latif Ç.'nin hesabına aktardı.