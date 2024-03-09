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Batman'da PTT şubesinde güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Batman’da PTT şubesinde güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada

Batman'da M.S.Y., oğlu S.Y. ile birlikte geldiği PTT şubesinde, sıra almadan işlem yapmak istediği gerekçesiyle gişe memuruyla tartışıp, olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Faik Er'i bıçakla yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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