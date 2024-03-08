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Yüzyıllar Sonra Ortaya Çıktı: Mimar Sinan'ın Şoke Eden Deprem Mucizesi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Yüzyıllar Sonra Ortaya Çıktı: Mimar Sinan’ın Şoke Eden Deprem Mucizesi!

Yüzyıllar önce inşa edilen Mimar Sinan eserleri, günümüzdeki depremlere karşı bile dimdik ayakta dururken, yeni binalar yıkılıyor ve can kayıpları yaşanıyor. Döneminin üzerinde teknikler kullanarak eserleri günümüze taşımayı başaran Sinan'ın sırları herkes tarafından hayretle araştırılmaya devam ediyor. İşte Mimar Sinan'ın eserlerinin bu kadar sağlam olmasının nedeni...

Mimar Sinan, sadece bir mimar değil, adeta bir mühendislik dehasıydı. Çağının ötesinde teknikler kullanarak mimaride yeni bir çağ açtı. Onun için yapılarının sağlamlığı her şeyden önemliydi ve bu amaca ulaşmak için dahiyane yöntemler seçti.

Mihrimah Sultan Camii ve yüzlerce eseri, yapıldığı günden bugüne sayısız depreme göğüs gererek dimdik ayakta duruyor. Hatay'da son yaşanan depremde evleri yıkılan depremzedeler, 449 yıl önce Mimar Sinan tarafından inşa edilen bir medresede barınıyor.

MİMAR SİNAN'IN ESERLERİNİ BU KADAR SAĞLAM YAPAN NEDİR?

Mimar Sinan'ın Sağlamlık Sırları:

Zemin Etüdü: Mimar Sinan, her şeyden önce yapının inşa edileceği zemine büyük önem veriyordu. Zeminin sıkışmasını sağlayarak oturma riskini en aza indiriyordu.

Gerilme Yönetimi: Gerilme kavramını ustalıkla kullanan Sinan, temeli kademeli olarak büyütmek suretiyle gerilmeyi azaltıyor ve yapının zemine batmasını engelliyordu.

Doğal Sismik İzolatör: Temel oluştururken belli sıralarla taşlar yerleştiren Sinan, deprem sırasında sarsıntının enerjisini absorbe ederek üst yapının etkilenmesini minimize ediyordu.

Dayanıklı Malzeme Seçimi: Mimar Sinan, su ile temas ettiğinde dahi dayanıklılığını koruyan küfeki taşını tercih ediyordu. Bu taş, eserlerin uzun ömürlü ve depremlere karşı dirençli olmasında önemli rol oynuyordu.

Mimar Sinan'ın Mirası:

Mimar Sinan'ın yüzyıllar önce kullandığı teknikler günümüzde de geçerliliğini korumakta ve dünya çapında mimarlar tarafından örnek alınmaktadır. Selimiye Camii'nin yapımında kullanılan raylı sistem, Sinan'ın dehasının bir diğer göstergesidir.

Mimar Sinan sadece eserler inşa etmekle kalmamış, var olan yapıları da güçlendirmiştir. Onun bu eşsiz katkıları sayesinde, yüzlerce tarihi eser bugün hala ayakta durmaktadır.

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