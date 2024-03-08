Yüzyıllar Sonra Ortaya Çıktı: Mimar Sinan’ın Şoke Eden Deprem Mucizesi!

Mimar Sinan, sadece bir mimar değil, adeta bir mühendislik dehasıydı. Çağının ötesinde teknikler kullanarak mimaride yeni bir çağ açtı. Onun için yapılarının sağlamlığı her şeyden önemliydi ve bu amaca ulaşmak için dahiyane yöntemler seçti.