İstanbul Ataşehir'de sır ölüm! Evde hareketsiz halde bulundu
İstanbul Ataşehir'de akşam saatlerinde evine gelen bir vatandaş, eşini evde hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeni tespiti için cenazei Adli Tıp'a gönderildi.
Polisin evde sağlık ekipleriyle yaptığı incelemede, 3 çocuk annesi Rukiye A'nın (35) hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Rukiye A'nın eşi M.A. da ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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