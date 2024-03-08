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İstanbul Ataşehir'de sır ölüm! Evde hareketsiz halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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İstanbul Ataşehir’de sır ölüm! Evde hareketsiz halde bulundu

İstanbul Ataşehir'de akşam saatlerinde evine gelen bir vatandaş, eşini evde hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeni tespiti için cenazei Adli Tıp'a gönderildi.

İstanbul Ataşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kayışdağı Mahallesi'ndeki evine giden M.A'nın, eşini evde hareketsiz halde yatarken bulduğu yönündeki ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polisin evde sağlık ekipleriyle yaptığı incelemede, 3 çocuk annesi Rukiye A'nın (35) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Rukiye A'nın eşi M.A. da ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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