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Yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli tutuklandı!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli tutuklandı!

Aydın Kuşadası'nda yolda yürüyen kadını takip ederek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli K.U. (24) olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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