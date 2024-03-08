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Tekirdağ Muratlı'da kaza: 2 yaralı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Tekirdağ Muratlı’da kaza: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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