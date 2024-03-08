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Apartman dairesi alevlere teslim oldu!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Apartman dairesi alevlere teslim oldu!

Hatay'da bir binanın giriş katında meydana gelen yangında daire alevlere teslim oldu. Alevler cep telefonuyla görüntülenirken, yangında yaralanan olmadı.

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