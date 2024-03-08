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Bolu'da aile içi tartışmada yeğenini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Bolu’da aile içi tartışmada yeğenini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

Bolu’da aile içi tartışmada tüfekle damadına ateş ederken yanlışlıkla yeğenini yaralayan dayı, polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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