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TEM'de feci kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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TEM’de feci kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı

TEM Otoyolu Çatalca yol ayrımında hafriyat kamyonunun bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

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