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Düzensiz göçmenlerin rotası Ayvalık! 34 umut yolcusu yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Düzensiz göçmenlerin rotası Ayvalık! 34 umut yolcusu yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

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