08 Mart 2024, Cuma
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Dünya Kadınlar Günü | Google'dan özel "doodle"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Dünya Kadınlar Günü | Google’dan özel doodle

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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