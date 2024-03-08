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Malatya’da sahte altın operasyonu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Malatya’da sahte altın operasyonu

Malatya’da düzenlenen sahte altın operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 507 bin 484 TL değerinde sahte altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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