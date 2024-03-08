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Meteorolojiden çiftçilere zirai don uyarısı!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Meteorolojiden çiftçilere zirai don uyarısı!

Son dakika haberine göre Düzce’de zirai don riskine karşı üreticiler uyarıldı. Zirai don uyarısının 10 Mart 2024 gece saat 00:00 ile 11 Mart 2024 sabah saat 09:00 arasında geçerli olması bekleniyor.

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