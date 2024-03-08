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Kuzenler arasında kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Kuzenler arasında kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada Kemalettin Aktepe (16) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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