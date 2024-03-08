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Aydın'da feci kaza! Kamyon bahçeye devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Aydın’da feci kaza! Kamyon bahçeye devrildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin bahçesine devrilmesi sonucu yaralanan kamyonun sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

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