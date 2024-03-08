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D-100 karayolunda feci kaza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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D-100 karayolunda feci kaza!

Avcılar D-100 Karayolunda Küçükçekmece yönünde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, araçta bulunan kadın ağır yaralandı.

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