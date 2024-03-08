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İngiltere'de 390 milyon yıllık Dünya'nın en eski ağaç fosilleri bulundu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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İngiltere’de 390 milyon yıllık Dünya’nın en eski ağaç fosilleri bulundu

İngiltere'nin güneybatısında, tarihi 390 milyon yıl geriye giden, şimdiye kadar bilinen Dünya'nın en eski ormanına ait ağaç fosilleri bulundu.

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