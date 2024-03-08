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Ardahan'da 16 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Ardahan’da 16 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı yakalandı

Ardahan'da kasten öldürme suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan adli işlemlerin ardından Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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