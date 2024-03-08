Bodrum’da develer meydana indi, turistler ilgi gösterdi

Kızılağaç Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası'nda yarın Bodrum Belediyesinin destekleriyle Çanakkale, Denizli, Antalya, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Muğla'dan olmak üzere 130 devenin mücadele edeceği 'Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Festivali' düzenlenecek. Etkinlik öncesi bugün, kortej yürüyüşü yapıldı. 6 devenin yer aldığı kortej yürüyüşü Bodrum Otobüs Terminali'nden başlayarak Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddeleri üzerinde sürdü ve daha sonra Turgutreis Caddesi üzerinde son buldu. Terminalde ve yolda develeri bir anda karşılarında görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Süslü develeri gören Bodrumlular ve ilçede bulunan turistler ise bu anları, cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.