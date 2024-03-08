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Bodrum’da develer meydana indi, turistler ilgi gösterdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Bodrum’da develer meydana indi, turistler ilgi gösterdi

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yarın yapılacak deve güreşleri öncesi 6 deve kortej eşliğinde meydana kadar yürüdü. O anlarda yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi.

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