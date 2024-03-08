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Emine Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Emine Erdoğan’dan 8 Mart paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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